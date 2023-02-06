В Кыргызстане будут производить узбекистанский трикотаж

6 фев. 21:52

Производство текстиля в Кыргызстане наладит компания из Узбекистана.

Производитель трикотажа в Узбекистане "Зелал Текстиль" откроет в Кыргызстане швейно-трикотажное производство "Декна Бишкек".

В Чуйской области будет ежегодно производиться 17 тыс т трикотажного полотна и 7 млн готовых изделий из трикотажа, работу получит около тысячи человек. Проект оценивается в $45 млн, строительно-монтажные работы на предприятии близки к завершению.

В Хорезмской области Узбекистана планируется открыть российский хлопково-текстильный кластер, объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей (около $30 млн).