В Алматы тушат крупный пожар на рынке "Салем"

6 фев. 21:24

Сегодня вечером на крупном алматинском рынке "Салем" вспыхнул пожар, который продолжают тушить казахстанские огнеборцы.

Сегодня вечером на алматинском рынке "Салем" загорелись двухярусные контейнеры, огонь охватил 120 кв м, сообщили в ДЧС Алматы.

В 21:09 к месту пожара было отправлено 75 человек и 19 единиц техники, которые установили, что происходит горение двухярусных контейнеров на территории рынка, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, - передает Sputnik Казахстан.

Спасатели начали тушение из двух участков, созданных на месте горения, в 21:42 пожар удалось локализовать, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших, - рассказали в ДЧС.

Тушение огня продолжается, огнеборцы начали проливку пострадавших конструкций.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о пожаре, вспыхнувшем в петропавловском супермаркете "Магнум", из которого были эвакуированы 250 человек.