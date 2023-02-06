СМИ: в Искендеруне пылает мощный пожар в морском порту

6 фев. 20:20

В морском порту турецкого Искендеруна, закрытом после сокрушительного землетрясения, сегодня вечером вспыхнул сильный пожар.

На юго-востоке Турции в морском порту города Искендерун сегодня вечером вспыхнул мощный пожар, сообщает турецкий телеканал NTV.

Первые проблески огня были замечены в контейнерах с грузом, находившихся на территории порта. Затем пламя быстро набрало силу, с ним не могут справиться и бригады огнеборцев, оперативно прибывших на место пожара, - передает РИА Новости. Причины возникновения пожара пока неизвестны, они будут установлены после локализации огня.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", минувшей ночью в Турции произошло крупное землетрясение, в результате которого погибло множество людей, разрушены здания. Его магнитуда составляла 7,4 балла, наиболее пострадал от землетрясения город Кахраманмараш, однако были затронуты и многие другие регионы.