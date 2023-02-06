МИД Азербайджана представил полную картину теракта в посольстве в Тегеране

6 фев. 20:00

В ведомстве практически поминутно расписали хронологию событий.

МИД Азербайджана распространил подробное описание теракта, совершенного в посольстве АР в Тегеране 27 января, в результате которого погиб один человек, еще двое были ранены.

Восстановить картину событий помогли записи с посольских камер видеонаблюдения.

Как террорист попал внутрь

Прежде всего в ведомстве уточнили, что преступник предварительно два раза проехал мимо диппредставительства - в 08:05 и 08:24. Так он пытался выбрать наиболее подходящий момент для атаки.

Подъехав к зданию в третий раз, в 08:32, и убедившись, что дипломаты прошли в главный вход, злоумышленник специально набрал скорость и врезался в посольскую машину. На шум один сотрудников открыл дверь.

Отсутствие реакции иранских правоохранителей

Тогда террорист взял автомат, показал какой-то жест иранскому полицейскому, несшему дежурство у входа, открыл огонь и, не прекращая стрельбу, вошел внутрь.

Спустя две минуты, в 08:34, на место событий прибыли иранские полицейские на одной машине. Однако дежурный правоохранитель быстро что-то сказал им, и они уехали.

Убийство и ранения сотрудников посольства

В это время, до 8:36, террорист стрелял по сотрудникам службы безопасности. Орхан Аскеров погиб на месте, Махир Иманов был тяжело ранен в руку и ногу.

Как охранник без оружия выгнал террориста

Третий охранник Васиф Тагиев начал биться с нападавшим врукопашную. Воспользовавшись преимуществом, террорист ранил его в плечо. Но это не остановило Тагиева, который в итоге смог достать магазин из автомата. Однако у преступника в куртке оказался пистолет, из которого он ранил Тагиева в подбородок, после чего уронил оружие. Оно позже было найдено на территории посольства - это оказался "Кольт". Второе ранение также не остановило сотрудника посольства, и он выгнал преступника наружу.

Бегство дежурного полицейского с поста

Происходившее внутри сопровождалось звуками стрельбы и криками о помощи. Однако дежурный иранский полицейский, который обязан был защищать посольство, бросил пост и бежал.

Стрельба по окнам квартир

Выгнанный из дипмиссии террорист продолжил проявлять агрессию. Вставив в автомат запасной магазин, он дважды подал сигнал жестом кому-то, после чего открыл огонь по входу в посольство и окнам квартир, где живут родные дипломатов. Кроме того, два раза злоумышленник поджигал шины посольского автомобиля горючим, которое он захватил с собой.

Как Васиф Тагиев второй раз остановил террориста

Не сумев открыть дверь автоматным огнем, террорист достал из багажника кувалду и попал внутрь с ее помощью. Однако Тагиев снова не позволил ему совершить убийства и ранил его в голову огнетушителем, так что преступник оставил попытки подняться на второй этаж и ушел.

Эти события камеры не запечатлели.

Мирное общение террориста с иранскими полицейскими

На улице агрессор снова сделал жест стоящим поодаль людям, потом опять попытался поджечь автомобиль дипломатов, однако горящая жидкость попала в него самого. Только в этот момент иранские правоохранители начали проявлять интерес к событиям.

Впрочем, они не задерживали его, а разговаривали с ним как с простым прохожим, ожидая чего-то. Мужчина же ходил туда-сюда, озвучивая оскорбления в адрес азербайджанских дипломатов и прямо угрожая им убийством, причем полиция не мешала ему.

Задержание нападавшего

Террорист отвлекся на минуту, спрятал кувалду в машину, а затем обратился в Васифу Тагиеву, который из окна здания требовал его ареста. Сотрудник посольства спустился вниз, вслед за чем снова начались угрозы и атаки.

Лишь тогда правоохранители забрали преступника и уехали. Одновременно кто-то в маске вынул что-то из машины преступника и уехал.

В МИД Азербайджана добавили, что из-за технических причин уличные камеры наблюдения были настроены на время, опережавшее правильное на 24 минуты.

В министерстве также прокомментировали тот факт, что нападение было совершено в пятницу, когда в Иране выходной, предположив, что в нерабочий день преступнику угрожали минимум помех.

Теракт был спланирован заранее

В ведомстве резюмировали, что террорист прибыл к посольству с настоящим арсеналом, включающим автомат Калашникова с запасными магазинами, пистолет, горючей смесью, кувалдой и прочими средствами нападения, иранская полиция же никак не вмешивалась в его действия. Все это говорит о том, что теракт был спланирован заранее.

Как сообщал "Вестник Кавказа", вскоре после теракта все сотрудники посольства вместе с семьями были эвакуированы в Баку.