В Дагестане будут делать строительные блоки

6 фев. 19:27

В скором времени в Дагестанских Огнях начнут выпускать стеновые строительные блоки.

Дагестанским строителям существенно облегчат работу: в моногороде Дагестанские Огни ООО "Союз-Инвест" построит завод, который будет производить строительные блоки для стен, сообщили в пресс-службе Агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

Планируется, что предприятие будет выпускать в год по 912,5 тыс штук керамзитных блоков для строительства стен и шлакоблоков, а инвестиции в его строительство составят около 40 млн рублей, передает "Интерфакс".

Будущая продукция завода будет востребована не только местными строителями, но и их коллегами из соседних регионов, поскольку местное производство позволит не только удешевить их стоимость, но и существенно ускорить сам процесс строительства зданий.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что дагестанские строители попробуют работать по-новому – быстро, эффективно и экономно, что сулит им ряд значительных преференций.