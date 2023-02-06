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Жителю Москвы не дали похитить тело Ленина из мавзолея

Жителю Москвы не дали похитить тело Ленина из мавзолея
Нетрезвого вандала удержали от преступления правоохранители.

Неадекватный мужчина попробовал украсть тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади. Об инциденте сообщает "Российская газета".

По ее данным, житель Москвы 42 лет ночью пытался взломать дверь мавзолея и пробраться внутрь.

Однако стражи порядка остановили дебошира и задержали его, вызвав "скорую".

Медики обнаружили, что у злоумышленника из-за опьянения началось психиатрическое расстройство.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в Евпатории неизвестные уничтожили памятник Владимиру Ленину. 

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