Ингушские следователи возбудили дело в отношении замглавы района

6 фев. 18:37

Ингушские правоохранители заподозрили заместителя главы Малгобекского района республики в превышении своих должностных полномочий.

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы Малгобекского муниципального района: как полагают в следствии, чиновник санкционировал строительство на чужом участке земли ФОКа, превысив должностные полномочия, сообщили в СУ СКР по региону.

Десять лет назад, в марте 2013 года, без каких-либо правовых оснований, будучи исполняющим обязанности руководителя администрации, он издал распоряжение сносе жилого дома и выделении чужого земельного участка под стройку для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, - рассказали в пресс-службе, передает "Интерфакс".

Как подсчитали в региональном СКР, собственник земли потерял 1 млн 435 тыс рублей. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что власти Ингушетии планируют активизировать развитие спорта в регионе, для чего в республике обновят спортзалы в 12 школах и построят спорткомплексы с бассейнами в Сунже и Барсуках.