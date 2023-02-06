Сильный снегопад закрыл Транскам для всего транспорта

6 фев. 18:00

Непогода снова закрыла для движения любого транспорта Транскавказскую магистраль – единственную дорогу из России в Южную Осетию.

Снегопады, обрушившиеся на регионы Северного Кавказа, вынудили дорожные службы закрыть для движения всех транспортных средств Транскавказскую автомагистраль, сообщили в МЧС по Северной Осетии.

Поскольку погода не позволяет обеспечить безопасный проезд автомобилей по территории Южной Осетии, движение всех видов транспорта по магистрали в обоих направлениях с 17:30 мск запрещается до особого распоряжения, передает "Интерфакс".

Движение на Транскаме ранее полностью перекрывалось в конце декабря минувшего 2022 года из-за учений МЧС Северной Осетии по обеспечению безопасности транспорта, сообщал "Вестник Кавказа".