Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане

6 фев. 17:36

После Турции землетрясение, хоть и менее мощное, зафиксировали в Казахстане.

Достаточно серьезное землетрясение было зарегистрировано сегодня на юге Казахстана. Об этом сообщает МЧС республики.

Подземные толчки произошло в 19.02 по времени казахстанской столицы Астаны (16.02 мск).

Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 628 км западу от Алматы, между селами Акшиганак и Темирлан.

Магнитуда землетрясения достигла 5.4. Его источник залегал на глубине 5 км.

Стихийное бедствие почувствовали жители Темирлана - на 3 балла, Шымкента - 2-3 балла, а также Тараза - 2 балла.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Число его жертв в Турции превысило тысячу человек, в Сирии - 430, счет раненых идет на тысячи.