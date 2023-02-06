В Новороссийске бушует ураганный ветер

6 фев. 17:31

Новороссийские спасатели сегодня вынуждены были объявить экстренное предупреждение из-за ураганного ветра, бушующего в регионе.

Резко изменившаяся погода на Черноморском побережье Кубани вызвала сильный ветер, который сейчас бушует над морем, в Новороссийске повалены деревья, сносит с дороги автомобили.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю приняли решение распространить экстренное предупреждение, которое будет действовать в регионе до 8 февраля на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик, где скорость ветра в порывах может доходить до 34 м/с, а в отдельных районах - до 35-38 м/с, передает портал Юга.ру.

Высота волн в Черном море достигает 1,7 м. Введены и ограничения на передвижение по дорогам грузовых автомобилей на трассе М-4 "Дон" из Новороссийска до Геленджика.

Отдыхающих попросили по возможности не покидать своих корпусов, а жителей региона – оставаться дома до завершения разгула стихии.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", месяцем ранее у побережья Кубани, неподалеку от Анапы и Новороссийска, произошло землетрясение магнитудой 3,5.