Жители Москвы несут цветы к посольству Турции

6 фев. 16:50

К турецкому посольству в Москве несут цветы, мощные землетрясения сегодня унесли свыше тысячи жизней.

Множество людей в понедельник несут к посольству Турции в Москве цветы и свечи - серия мощнейших землетрясений прокатилась сегодня по стране, в результате погибли свыше тысячи человек, пострадали около шести тысяч, разрушены 2,8 тыс зданий.

В истории Турции 6 февраля стало трагической датой, сегодняшнее землетрясение по силе оказалось мощнее стихийного бедствия 1939 года.

Отметим, что сотни людей погибли в результате землетрясения не только в Турции, но и в Сирии. Подземные толчки ощущались также в Ливане, Азербайджане, Грузии, на Кипре и в России.