В России увеличили количество премий лучшим учителям

Согласно указу президента РФ, количество премий увеличится с 1 тыс до 1250.
В России увеличили число премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, число премий увеличивается с 1 тыс до 1250.
Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце прошлого года в России утвердили программу дошкольного образования, приказ размещен на официальном портале правовой информации.