В России увеличили количество премий лучшим учителям

6 фев. 16:43

Согласно указу президента РФ, количество премий увеличится с 1 тыс до 1250.

В России увеличили число премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, число премий увеличивается с 1 тыс до 1250.

Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце прошлого года в России утвердили программу дошкольного образования, приказ размещен на официальном портале правовой информации.