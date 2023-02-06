Сочи и Северный Кавказ ощутили отголоски землетрясения в Турции

6 фев. 16:20

Рекордное землетрясение в Турции отдалось подземными толчками в южных регионах России.

Толчки магнитудой до трех баллов ощутили после мощнейших землетрясений в Турции в некоторых регионах России. Так, землетрясение отдалось в Сочи, Северной Осетии, Чечне.

В Турции в понедельник случилось две серии землетрясений - ранним утром, а затем в районе 13.10 дня. Магнитуда подземных толчков составила 7,7 балла. За землетрясениями последовали афтершоки, некоторые из них докатались до России. Отмечается, что афтершоки от утреннего землетрясения были слабее, чем от произошедшего днем. В среднем они оцениваются в 2-3 балла, информации о пострадавших или разрушениях нет.

Также слабые подземные толчки ощутили в Абхазии, Южной Осетии, Грузии, Азербайджане.

По оценкам сейсмологов, афтершоки будут наблюдаться еще месяц.