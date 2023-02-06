Российские клубы продолжают тренировочные сборы в Турции, несмотря на землетрясения

6 фев. 15:56

В настоящее время на сборах в Турции находятся девять российских клубов.

Землетрясения, произошедшие 6 февраля в Турции, не повлияли на проведение российскими футбольными клубами тренировочных сборов в этой стране. Об этом сообщили в пресс-службах ряда команд.

На данный момент в Турции находятся московские "Динамо", ЦСКА, "Торпедо", подмосковные "Химки" (Московская область), "Пари Нижний Новгород", самарские "Крылья Советов", "Ахмат" (Грозный), "Факел" (Воронеж) и "Оренбург".

В пресс-службе "Торпедо" рассказали, что сегодня утром игроки почувствовали признаки землетрясения, когда находились в отеле. При этом большая часть футболистов ничего подозрительного не заметила.

В свою очередь, в ЦСКА отметили, что сейчас пребывают в Анталье, которая находится далеко от произошедшего. Угрозы для команды и персонала нет, уточнили в пресс-службе.

Аналогичное заявление сделали также в пресс-службе воронежского "Факела". Там подчеркнули, что находятся далек от случившегося, поэтому угрозы игрокам, тренерам и персоналу нет, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 6 февраля в Турции произошло несколько землетрясений. Согласно последним данным, их жертвами стали более 1 тыс человек.