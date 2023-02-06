Видео: землетрясения потрясли Турцию

6 фев. 15:02

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня утром в турецкой провинции Кахраманмараш. В результате подземных толчков погибли сотни человек.

Днем, в течение часа, Турцию охватили еще три землетрясения. Самыми мощными оказались подземные толчки в центральной части страны магнитудой 7,7.

Как заявил Реджеп Тайип Эрдоган, случившееся сегодня землетрясение стало самым крупным с 1939 года.

На видео показана историческая крепость Газиантепа, разрушенная в результате землетрясения.

Сразу несколько турецких городов практически сравнялись с землей. На видео показаны последствия подземных толчков в Шанлыурфе.



Тем временем, на юге страны, много неповрежденных зданий, дома продолжают разрушаться даже после того, как толчки завершились.

А вот так сейчас выглядят улицы турецкого Газиантепа.



Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", мощные землетрясения охватили Ближний Восток. Подземные толчки ощущались не только в Турции, на также Сирии, Израиле, Ираке и других странах региона.