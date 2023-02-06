Нургалиев назначен первым заместителем секретаря Совбеза РФ

6 фев. 14:38

На этом посту Нургалиев сменит Юрия Аверьянова, назначенного ранее помощником председателя партии "Единая Россия".

Первым заместителем секретаря Совета безопасности России стал Рашид Нургалиев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

На этой должности он сменил Юрия Аверьянова, который в начале февраля был назначен помощником председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

Еще одним указом глава государства назначил новым заместителем секретаря Совбеза Алексея Шевцова.

Напомним, в настоящее время должность секретаря Совбеза РФ занимает Николай Патрушев.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в прошлом месяце Владимир Путин освободил от занимаемой должности помощника секретаря Совбеза России Алексея Павлова.