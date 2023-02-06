Сейсмологи рассказали, как долго в Турции будут длиться афтершоки после землетрясения

6 фев. 14:19

Около месяца в Турции могут наблюдаться афтершоки, считают специалисты из Азербайджана.

В понедельник в Турции произошло две серии мощнейших землетрясений, афтершоки могут продолжаться месяц, считают в республиканском центре сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано в 04.17 в провинции Кахраманмараш, последовали еще два землетрясения, затем специалисты зафиксировали свыше 30 афтершоков, их сила снизилась до 6,5 лишь спустя несколько часов.

В 13.24 мск Кахраманмараш снова тряхнуло, очаг землетрясения залегал на глубине 2 км. Магнитуда составил 7,7. Через 12 минут подземные толчки возобновились.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло непосредственно в результате геодинамических процессов в земле. Отголоски могут продолжаться месяц.

Стихийное бедствие в Турции унесло свыше 900 жизней, около 300 жертв землетрясения насчитывается в Сирии. Также землетрясения ощутили жители Кипра, Азербайджана, Ливана.