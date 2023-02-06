Снегопад отменил рейсы из Стамбула и парализовал Грецию

6 фев. 13:46

В Средиземноморском регионе бушуют снегопады, непогода сказывается на работе транспорта в Турции и Греции.

На 6 и 7 февраля в Турции отменены сотни рейсов, как внутренних, так и международных. В Греции из-за снегопада закрыты школы и магазины, приостановлена работа транспорта.

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines отменил свыше 200 рейсов в Стамбуле на 6 и 7 февраля. Так, вылеты отменены в Баку, Шарм-эш-Шейх, Анкару и другие города. В Тбилиси на понедельник отменены четыре перевозчиков Pegasus и Turkish Airlines. Всего аэропорт Стамбула 6 февраля не выполнит свыше 170 рейсов.

В Греции снегопады парализовали не только транспортное сообщение. В понедельник закрыты школы, сотрудники компаний переведены на удаленную работу, население просят без необходимости не выезжать на дороги, а тем, кто выехал без цепей противоскольжения грозит штраф. В северных регионах в понедельник закрыты почти все магазины, исключение сделано для аптек, АЗС и продуктовых магазинов, разрешено работать до 18.00 "для обслуживания неотложных и срочных нужд населения".

Непогоду в регион принес циклон "Барбара".

В Турции 6 февраля стало трагическим днем в истории - рекордные землетрясения начались в стране ранним утром, мощные толчки продолжаются до сих пор. На данный момент известно о свыше 900 погибших.