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Авария с участием 23 авто произошла на трассе из Минвод в Кисловодск

Авария с участием 23 авто произошла на трассе из Минвод в Кисловодск
Массовые ДТП произошли из-за обледенения трассы «Минвод-Кисловодск».

Гололедица на трассе «Минеральные Воды – Кисловодск» стала причиной 16 автоаварий, участниками которых стали 23 автомобиля. Согласно предварительным данным, в результате столкновений пострадали четыре человека.

Как проинформировали в прокуратуре региона, по фактам ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.  

Автоинспекторы уточнили, что водители ехали в попутном направлении, но не выдержали дистанцию и столкнулись.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Верхний Ларс закрыт из-за возможности схода лавин.

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