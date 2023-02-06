Авария с участием 23 авто произошла на трассе из Минвод в Кисловодск

6 фев. 12:58

Массовые ДТП произошли из-за обледенения трассы «Минвод-Кисловодск».

Гололедица на трассе «Минеральные Воды – Кисловодск» стала причиной 16 автоаварий, участниками которых стали 23 автомобиля. Согласно предварительным данным, в результате столкновений пострадали четыре человека.

Как проинформировали в прокуратуре региона, по фактам ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Автоинспекторы уточнили, что водители ехали в попутном направлении, но не выдержали дистанцию и столкнулись.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Верхний Ларс закрыт из-за возможности схода лавин.