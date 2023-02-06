Силы МЧС Азербайджана отправились в Турцию

6 фев. 12:51

Азербайджанские спасатели будут помогать устранять последствия землетрясения.

Бригада МЧС Азербайджана из 370 человек вылетела в Турцию из Баку, сообщил глава Службы спасения особого риска ведомства Этибар Исмаилов.

Он отметил, что спасатели отправились в Турцию с целью ликвидации последствий землетрясения, которое обрушилось на страну. По его словам, специалистов оснастили спасательным оборудованием и всеми видами снабжения.

Исмаилов добавил, что, помимо группы спасателей, в работах будут участвовать группа собак из кинологического центра МЧС.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", свою помощь в ликвидации последствий при землетрясении предложила Россия. Как заявил руководитель МЧС РФ Александр Куренков, аэроотряд "Центроспас" и два самолета со спасателями готовы отправиться в зону разрушений.