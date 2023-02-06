Пожар на газопроводе в Турции потушен

6 фев. 12:45

Пожар начался после взрывов, прогремевших на газопроводе утром в понедельник.

В провинции Хатай в Турции удалось справиться с пожаром, возникшим на газопроводе после взрывов, прогремевших после мощного землетрясения.

Ранее администрация Топбогазы уточнила, что случилось два взрыва на разных участках трубопровода, они привели к возгоранию.

Подача газа в Хатае была приостановлена после стихийного бедствия, унесшего в Турции свыше 280 жизней. В Сирии погибли более 220 человек.

Серия мощных подземных толчков была зафиксирована ранним утром в понедельник, землетрясение и афтершоки разрушили десятки зданий, в том числе многоэтажных, пострадали тысячи человек. Россия и Азербайджан готовы оперативно направить помощь в пострадавшие регионы Турции.