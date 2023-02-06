Землетрясение восстановит связи Турции и Сирии?

Мощное землятресение унесло жизни более четырехсот человек в Турции и Сирии. Власти этих государств больше десяти лет не общаются друг с другом. Может ли общее горе стать фундаментом для мира?

Утро понедельника 6 февраля Ближний Восток встретил печальными новостями. В Турции случились подземные толчки магнитудой в 6 и 7 баллов. Землетрясения потрясли восточные вилаеты Кахраманмараш и Газиантеп. По предварительным данным, погибли почти 300 человек, свыше 2000 ранены. В Диярбакыре и Адане разрушены десятки домов. Разрушена крепость Газиантепа из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несчастье затронуло и Сирию. В провинции Хама мощность толчков хоть и меньше - 5 баллов, но число погибших почти как в Турции.

Узнав об этих новостях, президент России Владимир Путин одним из первых позвонил коллегам в Сирии и Турции. Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану он выразил свои соболезнования и предложил гуманитарную помощь. О готовности помочь Турции заявили лидеры Азербайджана, Израиля и ряда других стран.

Упоминание Асада и Эрдогана в одной новости наталкивают на одну мысль. Как вы знаете, Турция и Сирия намерены восстановить отношения. Уже больше 10 лет Анкара не признает легитимность режима в Дамаске и поддерживает вооруженную оппозицию, но с недавних пор руководство Турции дало понять, что готово к нормализации отношений со своим соседом. На саммите ШОС Эрдоган прямо заявил, что было бы неплохо провести личную встречу с Башаром Асадом.

Трагедия как повод к примирению

Возвращаясь к землетрясению, можно сказать, что если лидерам нужен был повод для начала процесса нормализации, то он наступил. Сегодня ряд телеграм-каналов написали именно об этом. Так, политолог Федор Лукьянов отметил, что общая беда дает шанс для Турции продвинуться "по части сближения с Сирией".

Канал "Восточный караул" Мурада Садыгзаде считает, что Дамаск и Анкара могли бы провести совместные работы по ликвидации последствий катастрофы, а потом вовсе нормализовать отношения. Это выгодно как Эрдогану, который поднимет рейтинги к выборам и объединит усилия с Сирией против курдов, так и Асаду, который получит дополнительную международную легитимацию и экономическую помощь от Турции, считает "Восточный Караул".

Примерно так же думает автор канала "Разворот на Восток" Турал Керимов. "На фоне страшной трагедии в Турции и Сирии, вполне может состоятся первый прямой контакт - телефонный разговор - между лидерами двух стран за 11 лет. Не инсайд, мысли в слух", - заметил тюрколог.

Конечно, все эти тезисы - гипотезы и анализ хорошо знакомых с регионом экспертов, которые следят за турецко-сирийскими отношениями, как минимум, с начала "арабской весны". Однако, учитывая, что политики уже давно намекают на восстановление связей и Россия ведет подготовку встречи если не президентов, то глав МИД Сирии и Турции, наш прогноз может оказаться вполне реалистичными.

Пусть политики в Дамаске и Анкаре задумаются об этом, а мы же от себя выразим наши искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и в Сирии, и Турции. Царство Небесное!

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о готовности российского МЧС направить технику и спасателей в Турцию для ликвидации последствий землетрясения.