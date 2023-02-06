Токаев выразил соболезнование Эрдогану в связи с землетрясением  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с погибшими и пострадавшими из-за сильнейшего землетрясения, потрясшего юго-восток страны.
В телеграмме с соболезнования лидер Казахстана в первую очередь, отметил, что с глубокой скорбью воспринял сообщение о гибели «большого количества людей в результате мощного землетрясения в Турецкой Республике». «В этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу», - указано в соболезнованиях.
Кроме того, Токаев заявил о том, что Казахстан готов оказать помощь турецкому государству.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что соболезнования президенту Турции выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев.