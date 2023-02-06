Япония присоединилась к ограничению цен на российские нефтепродукты

6 фев. 9:55

Новые ограничительные меры вступают в силу 6 февраля, сообщил МИД Японии.

Япония в рамках санкционной политики против России из-за ситуации на Украине присоединилась к ограничению цен на нефтепродукты из РФ. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Для дорогостоящих нефтепродуктов предельная цена составит $100 за баррель, а с низкой ценой - $45 за баррель.

Меры вступают в силу с сегодняшнего дня.

В воскресенье, 5 февраля, начал действовать запрет импорта российских нефтепродуктов, установленный странами Евросоюза и "Большой семеркой". Решение ввести эмбарго на нефтепродукты и нефть из России было принято прошлым летом.

Напомним, сообщал "Вестник Кавказа", в конце января Япония объявила об очередных санкциях против России. Чуть ранее японское руководство отметило, что вместе с партнерами по G7 будет искать пути к диалогу с РФ.