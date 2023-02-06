В Миноводах продолжают минировать школы

6 фев. 10:03

Очередную угрозу минирования школ получили силовики в Минводах.

Сегодня на пульт правоохранителей поступил очередной сигнал о том, что в школах Минвод якобы заложены взрывные устройства

По словам, главы Минераловодского городского округа Вячеслава Сергиенко, это уже не первый подобней сигнал о минировании учебных заведений. Все прошлые угрозы не подтвердились.

Далее Сергиенко поставил акцент на том, что правоохранители, несмотря на то, что угрозы не подтверждаются не теряют бдительность и оперативно выезжают на объекты.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что сигналы о якобы минировании школ неоднократно поступали правоохранителям Минвод и Кисловодска.