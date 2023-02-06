Посольство РФ в Анкаре соболезнует в связи с землетрясением Турции

6 фев. 9:00

Российское посольство в Турции выражает соболезнования в связи с погибшими и пострадавшими из-за землетрясения

Посольство РФ в Анкаре выразило в понедельник соболезнования семьям погибших и пострадавших из-за мощного землетрясения на юго-востоке страны.

"Мы передаем слова поддержки всем гражданам и нашим турецким друзьям, которые пострадали от землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше и ощущавшегося во многих городах. Надеемся, что это бедствие удастся преодолеть с наименьшим ущербом. Соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что на юго-востоке Турции произошло землетрясении магнитудой 7,4. По предварительным данным в Турции погибло по меньшей мере 50 человек, в Сирии – 100.