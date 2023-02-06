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Ставропольских автолюбителей ждут скользкие дороги 

Ставропольских автолюбителей ждут скользкие дороги 
Из-за резкого похолодания на Ставрополье автоинспекторы просят автомобилистов быть особенно внимательными к ПДД. 

Согласно прогнозам синоптиков в Ставропольском крае значительно похолодает. Так, в начале недели столбики термометров днем будут опускаться до -7 гарусов, не исключена метель. Холода продержатся на Ставрополье до конца недели. 
По словам специалистов региональной Госавтоинспекции, автовладельцы по утрам будут дольше заводить машину. Кроме того, на дорогах городов не исключен пробки из-за неблагоприятных погодных условий. 
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в столичном регионе РФ похолодает. 

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