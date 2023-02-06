На улицах Владикавказа станет светлее 

6 фев. 6:55

В столице Северной Осетии продолжается модернизация освещения улиц.

Как рассказали в пресс-службе АМС столицы республики, городские власти продолжают воплощать в жизнь программу, направленную на то, чтобы освещение улиц Владикавказа соответствовало современным стандартам.

В этом направлении достигнуты определенные успехи. Так, светлее стало на Карцинском шоссе, улице Астана Кесаева, а также территории 29-го военного городка. Вскоре фонари будут установлены на улице Трассовой.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Тбилиси стартует проект по обновлению станции метро.