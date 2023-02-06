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На улицах Владикавказа станет светлее 

На улицах Владикавказа станет светлее 
В столице Северной Осетии продолжается модернизация освещения улиц.

Как рассказали в пресс-службе АМС столицы республики, городские власти продолжают воплощать в жизнь программу, направленную на то, чтобы освещение улиц Владикавказа соответствовало современным стандартам. 
В этом направлении достигнуты определенные успехи. Так, светлее стало на Карцинском шоссе, улице Астана Кесаева, а также территории 29-го военного городка. Вскоре фонари будут установлены на улице Трассовой. 

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Тбилиси стартует проект по обновлению станции метро. 

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