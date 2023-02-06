Обзор СМИ Кавказа 30 января - 5 февраля

Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

Абхазия

На минувшей неделе делегация Абхазии, возглавляемая вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган, побывала в Татарстане, где встретилась с главой республики Рустамом Миннихановым, а также руководителями республиканского Минэкономики, Агентства инвестиционного развития, ПАО "КАМАЗ". Абхазская делегация побывала в технополисе "Химград" в Казани, в городе Иннополис, в особой экономической зоне "Алабуга", на острове-граде Свияжск и в Раифском Богородицком мужском монастыре.

Минниханов напомнил, что в августе 1994 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя республиками. Татарстан готов поставлять в Абхазию грузовики "КАМАЗ", машиностроительную продукцию, продукцию химии и нефтехимии, медицинские, фармацевтические товары, а также сотрудничать в сфере туризма и делиться опытом в сфере территориального развития, создания современной городской инфраструктуры и привлечения инвестиций.

Делегация из Абхазии побывала на двух производствах резидентов индустриального парка "Химград" –"НПП "Имплант" и "Индустриальные дроны". "НПП "Имплант" выпускает имплантаты для погружного стабильно-функционального остеосинтеза на основе титановых сплавов. Большая часть изготавливаемой продукции - аналоги импортных изделий. ООО "Индустриальные дроны" разрабатывает аппараты вертикального взлета-посадки с инновационной компоновкой, отличающейся от привычных схем квадрокоптеров и вертолетов.

Южная Осетия

Перспективным направлением сотрудничества между учреждениями здравоохранения РФ и РЮО может стать телемедицина. Об этом заявил министр здравоохранения и социальной политики Южной Осетии Агунда Плиева, проинформировав главу республики Алана Гаглоева об итогах переговоров с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, прошедших в январе.

"Югоосетинская сторона видит в развитии этого направления возможность уменьшить количество больных, направляемых на лечение за пределы республики. Для этого нам нужно содействие в заключении договоров с медицинскими учреждениями, которые входят в телемедицинскую систему минздрава РФ. Мы попросили, чтобы наших пациентов подключали к этой системе в плановой и экстренной форме", – рассказала Плиева. Она также сообщила о договоренностях с российской стороной о приезде группы врачей в Южную Осетию в целях оказания практической, консультативной и медицинской помощи населению республики и для организации обучающих мероприятий для сотрудников медицинских организаций. Курсы повышения квалификации будут проводиться по таким направлениям, как акушерство и гинекология, онкология, урология, детская кардиология и эндокринология. Кроме того, Минздрав РЮО запросил группу специалистов для оказания методической помощи в области финансового планирования, организации государственных закупок и лекарственного обеспечения, а также организации технического обслуживания медицинского оборудования.

Кабардино-Балкария

В прошлом году внешнеторговый оборот Кабардино-Балкарии вырос на 10% к уровню 2021 год. Крупнейшие торговые партнеры в экспорте продукции республики - Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан и Турция. Основу экспорта составляют продовольственные товары (более 60% от общего экспорта). Несырьевой неэнергетический экспорт КБР включает 34 товарные позиции.

Дагестан

Итоги летнего туристического сезона 2022 года в Дагестане превзошли все ожидания: только за 9 месяцев в республике побывало более 1,5 млн гостей. Увеличение турпотока привело к росту объема платных услуг. По самым скромным оценкам, за этот период он составил 6 млрд рублей, или 18,7 %. Туристические базы, гостиницы, гостевые дома и другие объекты строятся по всей республике. Власти субсидируют муниципалитеты, которые проявляют инициативу и оказывают поддержку предпринимателям, занятым в этой отрасли, помогают решать вопросы строительства необходимой инфраструктуры, обеспечения безопасности, организации санитарных зон, благоустройства пляжей, обустройства смотровых площадок. В республике разработаны промышленные туристические маршруты: гости могут посетить такие предприятия, как ООО "Дагестан Стекло Тара", ООО ПП "Кизляр", АО "Кизлярский коньячный завод", Чиркейская ГЭС. Идет также подготовка кадров для отрасли. В 2022 году прошло обучение более ста специалистов, работают две программы профессиональной переподготовки по экскурсионной деятельности с охватом около 50 человек.

Главой РД Сергеем Меликовым и генеральным директором платежной системы "Мир" Владимиром Комлевым, подписано соглашение о запуске проекта "Карта туриста Республики Дагестан". Проект предусматривает выплату кэшбэка посещающим объекты и предприятия туристической отрасли республики. Для этого любую карту "Мир" достаточно будет зарегистрировать на региональном портале визитдагестан.рф. При этом не имеет значения, в каком регионе выдана карта и каким банком: воспользоваться привилегиями "Карты туриста Республики Дагестан" смогут гости из всех субъектов страны. Дагестан стал первым регионом, в котором запущен такой проект. Его реализация нацелена на развитие внутреннего туризма, повышение привлекательности курортных районов Дагестана, а также увеличение уровня безналичных платежей в регионе. К проекту смогут подключиться торгово-сервисные предприятия, учреждения культуры, туризма и спорта республики.

По данным Министерства по туризму и народным художественным промыслам РД, уже более тысячи предприятий изъявило желание принять участие в этом проекте. Проект привлекателен для туристов не только с финансовой точки зрения (кэшбэк в среднем 10–15%), но и способствует повышению безопасности за счет использования безналичных платежей, считают специалисты.

Северная Осетия

В Северной Осетии 2023 год объявлен Годом осетинской Нартиады. В связи с этим газета "Северная Осетия", совместно с Северо-Осетинским институтом гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева ВНЦ РАН запустила новый научно-популярный проект "Осетинская Нартиада", направленный на изучение, сохранение и популяризацию Нартовского (Нартского) эпоса как историко-культурного наследия осетин, востребованного в современных социальных и культурных, образовательных и воспитательных практиках. На страницах газеты будут представлены основные результаты многолетних исследований в области нартоведения – научного направления, основанного Осетинским Историко-филологическим обществом (ныне СОИГСИ им. В. И. Абаева), включающих многочисленные исследования в области фольклора, мифологии, языкознания, этнологии, истории, археологии и художественной культуры. "Осетинская Нартиада" начинается обобщающей статьей "Нартовский эпос – художественная биография осетинского народа" доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Людвига Чибирова – автора многих исследований, посвященных нартовскому эпосу, инициатору и руководителю проекта "Энциклопедия осетинской Нартиады".

Еще в начале ХХ века в любом ауле и селении Осетии можно было встретить певца и услышать от него героическую песню или сказание о нартах, пишет автор. Эти песни и сказания дошли до современного читателя благодаря народным певцам, передававшим их из уст в уста, из поколения в поколение. Многие из них на память знали десятки эпических сюжетов; их репертуар насчитывал до двух десятков сказаний. Собирательный образ этих народных мудрецов мастерски воссоздал поэт Коста Хетагуров в стихотворении "Кубады".

Первыми из ученых, обнаружившими в ХIХ веке сказания в живом быту осетин, были немецкий востоковед Юлиус Клапрот и русский исследователь Вальдемар Пфаф. Последний в начале 1870-х годов писал о необычайной популярности сказаний среди осетин, сам проникся той великой любовью, которую народ испытывал к ним, так как они являлись неотъемлемой частью его духовного начала, его национальной составляющей, не скрытой где-то в глубине, а лежащей на самой поверхности жизни. "Всякий осетин, – писал он, – знает наизусть кое-какие места из этой эпопеи, но лишь отрывками и, не понимая, конечно, ни связи между этими рассказами, ни их глубокого значения для истории человечества. Редкий старец или даровитый юноша не помнит целиком два – три, и если много – десять рапсодий этого обширного творения народной осетинской литературы".

Один из собирателей и исследователей осетинского фольклора, художник Махарбек Туганов писал: "В старину на народные празднества стекались лучшие силы со всех концов Осетии, устраивалась настоящая (говоря современным языком) олимпиада. Лучшие сказители, представители разных ущелий, рассаживались на игорном поле и один за другим состязались в содержательных, лучших напевах и пересказах нартовских сказаний. Музыкальный мотив каждого сказания о каждом герое был строго определен. Мастерство народных сказителей часто передавалось из рода в род, от отца к сыну". В унисон сказанному звучат и слова известной переводчицы эпоса на русский язык Валентины Дынник: "Нартских героев не назовешь обыкновенными людьми. Они обладают сверхчеловеческой силой. Они связаны своим происхождением с миром фантастических существ, постоянно общаются и даже сражаются с ними. И все-таки это люди. Жизнь нартов, с ее повседневным бытом, с хозяйственными заботами и дружественными пирами, с мирными беседами и жестокими распрями – это человеческая жизнь, всякому понятная. Герои нартского эпоса не отпугивают своим величием, хотя и совершают необыкновенные подвиги".

Основным героем Нартовского эпоса является народ, ибо здесь не только воспеваются подвиги отдельных героев, но и показывается жизнь народа во всем ее многообразии. Герои-нарты храбро сражаются с грубыми силами природы, с врагами-насильниками, с небожителями, предпочитая смерть порабощению. Ни перед кем они не склоняют головы, даже перед Богом. Нарты говорят: "Двери своих жилищ мы устраиваем высокие, иначе, переступая порог, пришлось бы наклонить голову, и Бог подумал бы, что это мы ему кланяемся".

У осетин каждая сколько-нибудь выдающаяся личность древности обозначается почетным названием "нарт". Образы могущественных героев глубоко почитались в народе. Свидетельство особого пиетета осетин к эпическим предкам – наречение новорожденных именами героев и героинь Нартиады: Сослан, Батрадз, Урызмаг, Хамыц, Тотрадз, Ацырухс, Агунда, Эльда. Герои Нартовского эпоса часто встречаются в произведениях осетинской художественной литературы, у деятелей изобразительного искусства, музыки. Улицы с нартовскими именами имеются в столицах обеих осетинских республик. Особенность сказаний осетин в том, что героические образы нартов живут не только в сказаниях. Они с полной силой продолжают жить в сознании народа. Пока народу нужен его эпос, он сохраняет свою жизненную силу, говорится в статье.