Григорий Карасин: ЕС выкручивает Грузии руки

6 фев. 3:22

Григорий Карасин в Telegram прокомментировал угрозу Брюсселя ввести санкции против Тбилиси за готовность восстановить авиасообщение с Москвой, подчеркнув, что так и выглядят современные международные отношения с точки зрения Запада.

Руководитель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин констатировал накануне в соцсетях, что угроза представителя европейской дипломатии Петера Стано о введении санкций против Грузии за нежелание участвовать в санкционном давлении Запада на Россию является новой нормой в отношении крупных западных игроков к своим партнерам.

Угрозу Стано Карасин охарактеризовал как начало "выкручивания рук Грузии" западными государствами, недовольными тем, что Тбилиси слишком нейтрально ведет себя в геополитическом противостоянии ЕС и США с Россией, добавив, что этого шага со стороны Запада стоило ожидать.

Сенатор пояснил, что именно так выглядят современные правила игры на международной арене с точки зрения США – они не учитывают национальные интересы других стран, историю их взаимоотношений с Россией и даже банальную географию. Если США чего-то хотят, констатировал Григорий Карасин, тогда все партнеры обязаны исполнить их желание.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о реакции Константина Косачева на угрозу Стано – он заявил, что Тбилиси является геополитическим рабом Брюсселя.