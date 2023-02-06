Эрдоган озвучил антитурецкие планы Запада

6 фев. 0:11

Эрдоган обвинил Запад "от ЕС до США" в намерении исказить президентские и парламентские выборы в Турции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, общаясь с населением в Айдыне, сообщил, что крупные западные игроки намерены помешать гражданам Турции провести демократические выборы президента 14 мая.

Он подчеркнул, что ему известны планы "глобальных держав от Евросоюза до США" по внесению выгодных им поправок в ход голосования на президентских выборах в Турции.

Эрдоган прямо сказал, что ради этого Запад организовал политическую кампанию против него лично.

Президентские выборы в Турции

В этом году Турция будет выбирать президента чуть раньше положенного по законодательству срока. Решением Эрдогана выборы президента назначены на 14 мая. В тот же день гражданам предстоит определить и состав турецкого парламента.

Объявляя о переносе даты выборов, Эрдоган подчеркнул, что если парламент не ратифицирует это решение, он воспользуется президентскими полномочиями и распустит законодательное собрание, чтобы население избрало новых депутатов через 60 дней после роспуска.

Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлен как кандидат от правящей коалиции Партии справедливости и развития и Партии национального движения. Оппозиционные партии также составили коалицию, но еще не выбрали единого кандидата для избирательной схватки с действующим президентом.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о высокой оценке Эрдоганом его отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.