В Дагестане пройдет конкурс англоязычного перевода поэзии Гамзатова

5 фев. 21:57

Стихи Гамзатова зазвучат по-английски благодаря молодым дагестанским переводчикам.

В этом году в честь столетия знаменитого дагестанского поэта Расула Гамзатова ДГУ организует конкурс англоязычных переводов поэзии Гамзатова.

Как рассказали в ДГУ, конкурс призван помочь молодым переводчикам, получающим образование в стенах университета, потренироваться в мастерстве художественного перевода и одновременно стать ближе к культурной истории РД, в которой Расул Гамзатов занимает одно из центральных мест.

Организатор конкурса, доцент Факультета иностранных языков Саидат Магомедова уточнила, что речь идет о соревновании подстрочников. Она обратил внимание, что прежде Гамзатов переводился на английский только с русских переводов, а не с оригинала, в связи с чем слишком многое в стихах поэта терялось.

Именно подстрочники с оригинала, по ее словам, помогут сохранить подлинное содержание и ценность творчества знаменитого дагестанца в англоязычном переводе.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал об учреждении в РД специальной медали имени народного поэта Гамзатова.