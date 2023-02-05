Косачев назвал Грузию рабом ЕС

5 фев. 21:29

Константин Косачев в Telegram раскритиковал Грузию за зависимость от ЕС после того, как представитель Брюсселя пригрозил Тбилиси европейскими санкциями за возможное восстановление авиасообщения с Москвой.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев негативно отреагировал в соцсетях на угрозу представителя европейской дипломатии Петера Стано в адрес Грузии о возможности введения антигрузинских санкций ЕС в случае, если Тбилиси не присоединится к санкционному давлению Запада на Россию и согласится на возобновление авиасообщения Тбилиси с Москвой.

Константин Косачев прежде всего обратил внимание на то, что Евросоюз угрожает санкциями государству, которое не является частью европейской семьи, за его политику в отношению другого государства, которое также не входит в ЕС. Политика возмутило и то, что Брюссель угрожает Тбилиси санкциями за неприсоединение к санкционной атаке на Россию, и то, что власти Грузии до сих пор не отреагировали на эту угрозу.

Промедление официального Тбилиси с реакцией, по словам политика, является индикатором "полной утраты суверенитета". Косачев назвал Грузию геополитическим рабом Евросоюза, сравнив республику с мышью, попавшей в "европейскую мышеловку к сытым европейским котам".

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о высокой оценке Россией стойкости Грузии перед требованиями Евросоюза о присоединении республики к антироссийским санкциям. МИД РФ неоднократно благодарил Тбилиси за стремление следовать собственным национальным интересам о не вредоносным планам Запада.