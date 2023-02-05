Правящая партия: в Грузии не будет войны

5 фев. 20:21

Депутаты "Грузинской мечты" ответили на угрозу "Единого национального движения" о возможности войны в Грузии из-за Михаила Саакашвили: этого не допустят власти и народ республики.

Представитель правящей партии "Грузинская мечта" Владимир Божадзе отверг сегодня требования оппозиционного "Единого национального движения" об освобождении его бывшего лидера Михаила Саакашвили из-под стражи под угрозой гражданской войны в стране.

Божадзе подчеркнул, что угрозы ЕНД эфемерны, так как ни власти, ни население Грузии не позволят деструктивным силам устроить в стране не только гражданскую войну, но и масштабные беспорядки.

Представитель "Грузинской мечты" заявил, что при действующей власти стране гарантированы развитие в стабильной и мирной обстановке, а те, кто попытаются расшатать ситуацию в Грузии, почувствуют на себе жесткость реакции государства и простых граждан.

Также Владимир Божадзе осудил слова матери Саакашвили Гиули Аласания, заявившей, что согласна ради сына на любые события в Грузии – политик пояснил, что таким образом она говорит о допустимости гражданской войны, госпереворота и падения республики в хаос ради вызволения Михаила Саакашвили из-под стражи.

Его поддержал коллега по "Грузинской мечте" Рати Ионатамишвили, сообщив, что ни ЕНД, ни стоящие за ним внешние силы не смогут добиться разжигания гражданской войны в Грузии благодаря крепким позициям властей и их поддержке среди населения.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что глава Минюста Грузии обвинил Саакашвили в умышленном причинении вреда собственному здоровью.