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Курорты Кубани ждут гостей на февральские праздники

Курорты Кубани ждут гостей на февральские праздники
Специалисты российской телекоммуникационной компании "Мобильные ТелеСистемы" составили интересный рейтинг бюджетных мест размещения для тех, кто планирует провести "длинные" февральские выходные на отдыхе.

Конечно, долгожданные февральские выходные длиной в целых четыре дня лучше провести вне дома, а еще лучше – совмещая праздники с активным отдыхом на природе, но как сделать это экономно? Есть варианты.

Самым бюджетным среди российских курортных городов стал краснодарский Геленджик, где проживание обойдется вам всего в 2,3 тыс рублей в сутки. Относительно недорогими можно назвать и отели Ростова-на-Дону – здесь за сутки проживания с вас запросят только 2,8 тыс рублей, как в Самаре и Томске, свидетельствуют сервисы МТС Travel и Bronevik.com.

А вот уже в Новороссийске, тоже полюбившемся нашим "зимним" туристам, ночь в гостинице обойдется уже почти в 4 тыс рублей.

Ценовой рекордсмен рейтинга – горный кластер Сочи. К примеру, ночь пребывания в гостинице на курорте Эстосадок сочинские отельеры оценили в 13,7 тыс рублей.

Ну и кто же стал рекордсменом по числу броней в февральские праздники?

Традиционно это Санкт-Петербург, впрочем, стоимость отдыха там вполне приемлемые – порядка 3,8 тыс рублей. "Серебро" и "бронзу" держат Казань и Ярославль, хотя они и дороже - около 6 тыс рублей за ночь.

Напомним, "Вестник Кавказа" писал о том, что Сочинское географическое общество вскоре откроет Музей путешественников.

 

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