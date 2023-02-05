Курорты Кубани ждут гостей на февральские праздники

5 фев. 19:48

Специалисты российской телекоммуникационной компании "Мобильные ТелеСистемы" составили интересный рейтинг бюджетных мест размещения для тех, кто планирует провести "длинные" февральские выходные на отдыхе.

Конечно, долгожданные февральские выходные длиной в целых четыре дня лучше провести вне дома, а еще лучше – совмещая праздники с активным отдыхом на природе, но как сделать это экономно? Есть варианты.

Самым бюджетным среди российских курортных городов стал краснодарский Геленджик, где проживание обойдется вам всего в 2,3 тыс рублей в сутки. Относительно недорогими можно назвать и отели Ростова-на-Дону – здесь за сутки проживания с вас запросят только 2,8 тыс рублей, как в Самаре и Томске, свидетельствуют сервисы МТС Travel и Bronevik.com.

А вот уже в Новороссийске, тоже полюбившемся нашим "зимним" туристам, ночь в гостинице обойдется уже почти в 4 тыс рублей.

Ценовой рекордсмен рейтинга – горный кластер Сочи. К примеру, ночь пребывания в гостинице на курорте Эстосадок сочинские отельеры оценили в 13,7 тыс рублей.

Ну и кто же стал рекордсменом по числу броней в февральские праздники?

Традиционно это Санкт-Петербург, впрочем, стоимость отдыха там вполне приемлемые – порядка 3,8 тыс рублей. "Серебро" и "бронзу" держат Казань и Ярославль, хотя они и дороже - около 6 тыс рублей за ночь.

Напомним, "Вестник Кавказа" писал о том, что Сочинское географическое общество вскоре откроет Музей путешественников.