Иран и МАГАТЭ устроили скандал из-за секретных документов

Заместитель президента Ирана Мохаммад Эслами, возглавляющий национальную Организацию по атомной энергетике, сообщил сегодня, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси нарушил конфиденциальность секретных документов, переданных Тегераном в агентство.
Речь идет о докладе по засекреченному объекту ядерной промышленности Ирана в Фордо, который не должен был быть предан огласке и вынесен за пределы МАГАТЭ – Рафаэль Гросси, получив документ, не стал обращать внимание на комментарии Тегерана о конфиденциальности доклада, опубликовал его содержание.
Эслами назвал действия Гросси недопустимыми и непрофессиональными. Заместитель Эбрахима Раиси потребовал от гендиректора МАГАТЭ прекратить нарушать секретность документов и тем самым портить имидж агентства.
Какие факты раскрыл Гросси
В среду 1 февраля гендиректор МАГАТЭ рассказал, что внеплановая проверка Фордо показала незадекларированную перестройку каскадов центрифуг, настроенных на обогащение урана до 60%.
Вскоре после этого западные переговорщики по СВПД – США, Германия, Британии и Франция – осудили Иран за усовершенствование объекта в Фордо, заявив, что у этого нет мирных причин, а значит, Тегеран готовится создать ядерное оружие.
Опровержение
В четверг 2 февраля Тегеран объявил, что озвученные Гросси сведения не соответствуют действительности, поскольку основаны на недопонимании представителями МАГАТЭ того, что было ими обнаружено в Фордо. Иранские атомщики подчеркнули, что в закрытом режиме это недопонимание было оперативно устранено.
Таким образом, по утверждению Тегерана, Гросси раскрыл не просто секретные, но еще и устаревшие, ошибочные данные.
Скандал разгорелся на фоне планов гендиректора МАГАТЭ посетить в этом месяце Исламскую Республику для переговоров о большей прозрачности ядерных исследований в стране.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Рафаэль Гросси в скором времени прибудет в Россию.