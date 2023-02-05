Иран и МАГАТЭ устроили скандал из-за секретных документов

5 фев. 19:22

Заместитель Эбрахима Раиси сообщил, что гендиректор МАГАТЭ раскрыл секретную информацию, несмотря на просьбы Ирана.

Заместитель президента Ирана Мохаммад Эслами, возглавляющий национальную Организацию по атомной энергетике, сообщил сегодня, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси нарушил конфиденциальность секретных документов, переданных Тегераном в агентство.

Речь идет о докладе по засекреченному объекту ядерной промышленности Ирана в Фордо, который не должен был быть предан огласке и вынесен за пределы МАГАТЭ – Рафаэль Гросси, получив документ, не стал обращать внимание на комментарии Тегерана о конфиденциальности доклада, опубликовал его содержание.

Эслами назвал действия Гросси недопустимыми и непрофессиональными. Заместитель Эбрахима Раиси потребовал от гендиректора МАГАТЭ прекратить нарушать секретность документов и тем самым портить имидж агентства.

Какие факты раскрыл Гросси

В среду 1 февраля гендиректор МАГАТЭ рассказал, что внеплановая проверка Фордо показала незадекларированную перестройку каскадов центрифуг, настроенных на обогащение урана до 60%.

Вскоре после этого западные переговорщики по СВПД – США, Германия, Британии и Франция – осудили Иран за усовершенствование объекта в Фордо, заявив, что у этого нет мирных причин, а значит, Тегеран готовится создать ядерное оружие.

Опровержение

В четверг 2 февраля Тегеран объявил, что озвученные Гросси сведения не соответствуют действительности, поскольку основаны на недопонимании представителями МАГАТЭ того, что было ими обнаружено в Фордо. Иранские атомщики подчеркнули, что в закрытом режиме это недопонимание было оперативно устранено.

Таким образом, по утверждению Тегерана, Гросси раскрыл не просто секретные, но еще и устаревшие, ошибочные данные.

Скандал разгорелся на фоне планов гендиректора МАГАТЭ посетить в этом месяце Исламскую Республику для переговоров о большей прозрачности ядерных исследований в стране.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Рафаэль Гросси в скором времени прибудет в Россию.