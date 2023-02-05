Федор Емельяненко ушел путем Хабиба Нурмагомедова

5 фев. 18:45

Знаменитый долгожитель и лидер мировых боев без правил Федор Емельяненко устроил завершающий бой в Bellator и ушел из спорта.

Легендарный российский боец MMA, тяжеловес Федор Емельяненко устроил сегодня финальный поединок, после чего расстался с боями без правил навсегда, как двумя годами ранее это сделал другой знаменитый российский спортсмен, чемпион UFC, легковес Хабиб Нурмагомедов.

Уходили они по-разному. Хабиб Нурмагомедов покинул октагон, защитив пояс чемпиона, в 32 года, а Федор Емельяненко проиграл американскому спортсмену Райану Бейдеру в бою за чемпионство Bellator во впечатляющие для этого спорта 46 лет.

Последний бой

Турнир Bellator 290 прошел в Лос-Анджелесе, и выход в клетку Федора Емельяненко был его главным событием, поскольку независимо от исхода встречи с 39-летним Бейдером российский боец намеревался завершить спортивную карьеру.

Как и все предыдущие бои в Bellator, Федор Емельяненко закончил эту схватку в первом раунде. Если прежде Емельяненко нокаутировал соперников, то на сей раз был нокаутирован сам. Тем не менее, его горячо приветствовали зрители, выражая уважение многолетнему спортивному труду легенды.

Прощальные слова

После поражения Федор Емельяненко произнес прощальную речь, подчеркнув, что закончил драться в клетке навсегда, поблагодарил своих поклонников за поддержку, снял и оставил на полу октагона бойцовские перчатки.

В ходе пресс-конференции спортсмен пояснил, что решил прекратить соревноваться в MMA из-за возраста и полученных за годы схваток травм.

Последний победивший Федора Емельяненко боец Райан Байдер подчеркнул, что россиянин фактически создал MMA такими, какие они существуют на сегодняшний день, признавшись, что всегда им восхищался.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Хабиб Нурмагомедов был признан лучшим тренером 2022 года.