Соратник Эрдогана о закрытии консульств в Стамбуле: это позор

5 фев. 18:22

Лидер Партии национального движения назвал позором скоординированное закрытие консульств европейских государств в Стамбуле, призвав расследовать обстоятельства этой провокации против Турции.

Руководитель турецкой Партии национального движения Девлет Бахчели по время митинга в Текирдаге подверг сегодня резкой критике страны Запада за скандальное закрытие их консульств в Стамбуле якобы из-за роста террористических угроз в этом городе.

Он подчеркнул, что единственное, как он может охарактеризовать прекращение приема граждан в консульствах западных государств – это "одним словом, позор". Политик объявил, что источником этих скандальных действий являются США, а остальные страны, закрывшие диппредставительства, выступили в качестве американских марионеток.

Бахчели также упрекнул Запад в оскорблении исламских святынь, имея в виду серию сожжений и порчи Корана в Европе, и в целом в стремлении организовать провокации против Турции.

Завершая речь, лидер ПНД призвал к расследованию обстоятельств закрытия диппредставительств в Стамбуле, которое, по его оценке "не укладывается ни в какие границы".

Провокация европейских дипломатов

На этой неделе в Стамбуле прекратили обслуживать граждан генконсульства крупнейших европейских стран – Германии, Франции, Британии, а также Швеции, Швейцарии и Нидерландов. Свое решение они объяснили ростом террористических угроз после соответствующего сообщения США.

Послы этих стран были вызваны в Анкаре в МИД. Турецкие власти в целом восприняли действия европейских дипломатов как антитурецкую провокацию, тем более что угрозы терактов против их диппредставительств в Стамбуле нет. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу охарактеризовал скоординированное закрытие консульств как психологическую войну против Турции.

Российское генеральное консульство продолжает работать в Стамбуле как обычно.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о задержании 15 членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, подозреваемых в подготовке терактов в Турции.