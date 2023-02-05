ЕС потребовал от Грузии ввести санкции против РФ

5 фев. 17:53

Представитель Брюсселя заявил, что Грузия должна подключиться к санкциям ЕС против России и не допустить обхода санкционного режима российскими компаниями.

Представитель европейской дипломатии Петер Стано в интервью грузинских СМИ потребовал от Тбилиси прекратить отказываться от односторонних санкций против России и ни в коем случае не улучшать российско-грузинские отношения, в том числе заблокировать возможное возвращение авиационного сообщения между двумя странами.

Стано подчеркнул, что в Брюсселе прекрасно осведомлены о переговорах между Москвой и Тбилиси по возможному возобновлению российско-грузинских авиарейсов и оценивают подобную перспективу резко негативно.

В связи с этим он заявил, что Евросоюз ждет от Грузии присоединения ко всем санкциям и ограничениям, введенным европейскими странами против России, в том числе в сфере авиации, а также не допускать схем обхода санкционного режима российскими компаниями.

Также представитель Евросоюза не преминул припугнуть Грузию опасностью российских самолетов из-за нехватки у них запасных частей после введения западных санкций против России.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о высокой оценке Россией стойкости Грузии, не согласившейся открыть против Москвы "второй фронт" и подключиться к санкциям Евросоюза и США.