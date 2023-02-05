Баку соболезновал Анкаре после трагического ДТП в Афьонкарахисаре

Внешнеполитическое ведомство Азербайджанской Республики обратилось сегодня к официальной Анкаре со словами соболезнования в связи с трагической гибелью турецких граждан в тяжелом ДТП, произошедшем в провинции Афьонкарахисар.
Соболезнования были опубликованы в Твиттере. Азербайджанские дипломаты подчеркнули, что Баку опечален сообщением о смерти 8 пассажиров и травмах еще 35, находившихся в автобусе, перевернувшемся по пути из Диярбакыра в Бодрум.
В МИД АР назвали Турцию братской страной, пожелали упокоения душ умерших и восстановления здоровья выжившим. Представители внешнеполитического ведомства Азербайджанской Республики заявили, что Баку намерен всегда быть рядом с Анкарой.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что данный автобус после потери управления вылетел с трассы и перевернулся на полной скорости, что и послужило причиной гибели пассажиров.