Баку соболезновал Анкаре после трагического ДТП в Афьонкарахисаре

5 фев. 17:34

Министерство иностранных дел Азербайджана соболезновало властям Турции в связи с гибелью 8 человек в автобусной аварии и заявило, что Баку всегда будет рядом с Анкарой.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджанской Республики обратилось сегодня к официальной Анкаре со словами соболезнования в связи с трагической гибелью турецких граждан в тяжелом ДТП, произошедшем в провинции Афьонкарахисар.

Соболезнования были опубликованы в Твиттере. Азербайджанские дипломаты подчеркнули, что Баку опечален сообщением о смерти 8 пассажиров и травмах еще 35, находившихся в автобусе, перевернувшемся по пути из Диярбакыра в Бодрум.

В МИД АР назвали Турцию братской страной, пожелали упокоения душ умерших и восстановления здоровья выжившим. Представители внешнеполитического ведомства Азербайджанской Республики заявили, что Баку намерен всегда быть рядом с Анкарой.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что данный автобус после потери управления вылетел с трассы и перевернулся на полной скорости, что и послужило причиной гибели пассажиров.