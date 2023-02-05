Автосообщение России и Грузии прекращено из-за опасности для грузовиков

5 фев. 17:18

Непогода в Грузии закрыла Военно-Грузинскую дорогу для большегрузного транспорта на неопределенный срок.

Единственный на сегодняшний день сухопутный маршрут между Россией и Грузией – Военно-Грузинская дорога – только что была закрыта для грузовиков после всего четырех часов работы. Дорога уже была закрыта в ночь на воскресенье, но открылась в 12:20.

Причиной закрытие стали проблемы с погодой в Грузии – в республике усилился ветер и снегопад, вырос риск схода лавин, гололед на дороге достиг неприемлемого для движения большегрузных автомобилей уровня.

Как подчеркнули в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии-Алании, на данный момент невозможно организовать безаварийное движение грузовиков. Оно было запрещено в координации с грузинскими властями, которые также не рекомендуют разрешать фурам передвигаться по Военно-Грузинской дороге до прекращения снегопада.

В связи с этим во избежание скопления грузовиков на российско-грузинской границе запрещено не только пересечение КПП "Верхний Ларс", но и движение по дороге от Владикавказа до Ларса с 16:35, причем на неопределенное время.

Проблемы Военно-Грузинской дороги

Исключительность Военно-Грузинской дороги для наземного сообщения России с Грузией и Арменией составляет препятствие для развития сотрудничества с обеими странами. В первую очередь это касается Армении, поскольку большая часть трафика через "Верхний Ларс" направляется именно в эту республику в виду отсутствия альтернатив. Дорога регулярно закрывается из-за непогоды, схода лавин и селей.

Выходом из ситуации станет открытие армяно-азербайджанской границы и запуск Зангезурского коридора, который соединит Зангиланский район Азербайджана с Нахчываном, а Армению – железнодорожной связкой с Ираном, автомобильной и железнодорожной трассами с Россией. Путь из России в Армению через Азербайджан не будет зависеть от погоды в целом, в отличие от Военно-Грузинской дороги.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о законодательной инициативе по введению "брони" на пересечение Верхнего Ларса.