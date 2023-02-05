Жозеп Боррель: в отсутствии консенсуса по СВПД виноват сам Иран

5 фев. 15:55

Достижение соглашения по иранской ядерной сделке тормозят сами власти ИРИ, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Позиция, которую занял Иран в вопросе возобновления Ирана по некоторым вопросам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, не позволяет сторонам сделки прийти к единому мнению, устраивающему все стороны, заявил в интервью испанской газете Pais глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Иран сейчас занял такую позицию, которая сильно затрудняет путь к каким-либо соглашениям, и этому способствуют и подавление внутренних движений в стране, и применение смертной казни – в таких условиях ядерное соглашение становится сложнее, - заявил дипломат, передает РИА Новости.

Несмотря на то, что сейчас СВПД заморожен, он готов приложить все усилия, чтобы попытаться сохранить его, - добавил глава европейской дипломатии.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Госдепе США заявили: вопрос по иранской ядерной программе не стоит на повестке дня в Вашингтоне, поскольку внимание США не сфокусировано на данной проблеме, а Тегеран лишился возможности вернуться к соблюдению сделки еще осенью.