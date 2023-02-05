Иностранные путешественники посетили освобожденные Кельбаджар и Лачин

5 фев. 15:20

Поездка на освобожденные территории Азербайджана международной делегации из влиятельных травел-персон мира продолжается уже второй день, они знакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.

Сегодня группа международных путешественников, совершающих поездку по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана, прибыла в Кельбаджар, побывала в Истису в селе Зульфугарлы, пишут местные СМИ.

Гостям рассказали об Истису и вандализме, совершенном армянами на азербайджанских землях, в том числе и в Кельбаджаре, в период оккупации.

Затем группа путешественников приехала в город Лачин, где туристы ознакомились с восстановительными работами и с макетами новых жилых домов, а также услышали историю города и осмотрела дома и памятники, разрушенные за время оккупации, передает Sputnik Азербайджан.

Своими впечатлениями поделилась путешественница из Уэльса Аманда Дэвис: "Наряду с разрушениями, я стала свидетелем масштабных реставрационных и строительных работ, проводимых в Карабахе. С одной стороны, я увидела разрушения, причиненные во время оккупации, а с другой стороны, возрождение собственных земель Азербайджаном. Несмотря на разрушения, природа Карабаха завораживает. Я надеюсь, что Карабах скоро воссоединится со своими родными жителями", поведала она, передает Тренд.

Как отметил датский путешественник Магнус Нильсен, одной природы Карабаха достаточно, чтобы путешествовать сюда: "Вчера, когда я был в Шуше, природа этого места и Джыдыр-Дюзю произвели на меня очень сильное впечатление. Я слышал о Шуше и раньше, но не ожидал увидеть такое великолепное зрелище. Карабах имеет огромный туристический потенциал. Здесь очень интенсивно ведутся восстановительные и строительные работы. Конечно, я хочу, чтобы люди скорее вернулись на свою родную землю. Также хотел бы приехать сюда снова через 5-10 лет", рассказал он.

В состав группы входят 30 известных травел-блогеров из США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России.

Отметим, что за последние два года в Карабахе и Восточном Зангезуре пять раз побывали представители основных международных сетей путешественников – ETIC, MTP, TCC и NomadMania.

Напомним, шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации, началась накануне. "Вестник Кавказа" сообщал о том, что делегация, состоящая из известных представителей туристической сферы из разных уголков планеты, побывала на акции протеста на Лачинской дороге и в жемчужине Карабаха Шуше.