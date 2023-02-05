Президент Ирана посетил пострадавших от землетрясения в провинции Урмия

5 фев. 14:45

Президент Ирана Эбрахим Раиси сегодня совершает поезду по пострадавшим от землетрясения районам в провинции Урмия.

Президент Ирана Эбрахим Раиси сегодня поехал на северо-запад ИРИ в город Хой с целью посетить пострадавшие от землетрясения районы в провинции Урмия.

Общаясь с жителями региона в лагере Валиаср, попавшими под сокрушительный катаклизм, Раиси заверил их, что решение накопившихся проблем является долгом правительства и властей страны и пообещал пострадавшим от землетрясения следить за этим, передает иранское новостное агентство ИРНА.

Накануне вечером пострадавшие от землетрясения строения в провинции Хормозган на юге страны осмотрел министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди, также заверив их жителей, что им будет оказана всесторонняя помощь государства.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло 28 января в городе Хой в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана. В результате землетрясения 816 человек пострадали, трое погибли.

Как сообщал "Вестник Кавказа", тремя днями ранее в западной части Ирана ночью произошли два землетрясения, Первое из них магнитудой 4,7 произошло на границе с Ираком, в 22 км от города Сарполь-э-Захаб. Спустя некоторое время подземные толчки ощутили жители приграничного города Касре-Ширин.