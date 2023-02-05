В Турции перевернулся рейсовый автобус, погибли восемь человек

5 фев. 14:22

В Турции произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса, погибли восемь пассажиров.

В Турции снова произошла смертельная авария с участием рейсового автобуса: следуя из Диярбакыра в Бодрум, он слетел с дороги, после чего перевернулся.

В ДТП погибли как минимум восемь пассажиров, пострадали 35 человек, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Известно, что авария произошла в провинции Афьонкарахисар, сейчас на месте трагедии работают полицейские, которые устанавливают причины аварии.

Накануне "Вестник Кавказа" писал о том, что в турецкой провинции Диярбакыр произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего в Шанлыурфу. Его водитель потерял управление, из-за чего машина сорвалась с обрыва. В аварии пострадали тридцать человек, их состояние остается тяжелым.