Видео: осетинская Пантера стала лучшей в наилегчайшем весе на турнире Bellator

5 фев. 13:49

Уроженка Северной Осетии одержала убедительную победу над колумбийкой в наилегчайшем весе турнира Bellator 290 в США.

Диана Авсарагова, уроженка Северной Осетии, минувшей ночью победила на турнире Bellator 290 в калифорнийском Инглвуде.

Девушка по прозвищу Пантера сражалась в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) с колумбийкой Алехандрой Ларой, и судьи отдали победу Диане: у нее теперь шесть побед без единого поражения, передает "АиФ-Ставрополье".

Другие представители Кавказа выступили хуже – бой дагестанского бойца Али Исаева завершился ничьей, его земляк Ахмед Магомедов и боец из Кабардино-Балкарии Мухамед Берхамов проиграли схватки.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что дагестанский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов победил Раони Барселоса из Бразилии на турнире UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе (США). Бой закончился победой Нурмагомедова нокаутом в первом раунде поединка.