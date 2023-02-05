Помощь потребовалась животным сочинского сафари-парка

5 фев. 13:20

Ученым Сочинского географического общества пришлось спасать животных, брошенных в сафари-парке под Сочи.

Ученые пришли на помощь животным, в том числе краснокнижным, брошенным хозяевами в сафари-парке в селе Ахштырь рядом с Сочи.

Ученые Сочинского географического общества поспешили на помощь после того, как к ним обратилась одна из работниц зверинца, которая сообщила, что животные, не привыкшие к заморозкам, брошены на произвол судьбы, они голодают, а часть из них погибла, - сообщил председатель "Сочинского географического общества" Александр Зобнин, передает РИА Новости.

Новое место обитания нашлось для 25 представителей фауны - корсаков, дикобразов, носух, морских свинок, мангустов, кроликов, белокрылых орланов, филина, орла-могильника, енотов, шакалов, сейчас ищут, где разместить медведя и верблюдов.

По факту недопустимого обращения с животными организована проверка, стоит заметить, что вопрос о их содержании поднимался еще летом 2022 года.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Азербайджане завершается работа над III изданием Красной книги, которое готовится к выпуску совместно с Национальной академией наук Азербайджана. Ожидается, что оно увидит свет уже в 2023 году.