Число заболевших коронавирусом в России незначительно уменьшилось

5 фев. 12:44

Данные по числу заболевших коронавирусом за последние сутки снова тревожные: болезнь зафиксирована у 9,4 тыс человек.

За минувшие сутки коронавирусом в России заболели 9 410 человек, с симптомами болезни госпитализированы 618 человек.

В Москве новых случаев 2 382, в Санкт-Петербурге - 910, в Подмосковье - 266. В Краснодарском крае - 114, в Ставропольском крае - 110, в Крыму - 29, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 39, в Адыгее - 10, в Карачаево-Черкесии - 7, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 15, в Ингушетии - 7.

Всего в России с начала пандемии подтверждено 21 996 744 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели за сутки 5 200 человек. Жертвами вируса за сутки стали 45 человек, за все время умерло 395 279 человек.

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 681 случай заражения и 40 смертей.

Напомним, как раньше сообщал "Вестник Кавказа", два дня назад в России был обнаружен второй случай заражения очередным подвариантном ковида "кракен", и хотя он хорошо уклоняется от иммунитета, шансы на его широкое распространение невелики.