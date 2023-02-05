СМИ: в пакистанской Кветте прогремел взрыв, есть раненые

5 фев. 12:19

В городе Кветта в пакистанской провинции Белуджистан сегодня прогремел взрыв, есть раненые.

Сегодня днем рядом с полицейским участком в пакистанском городе Кветта в провинции Белуджистан прогремел взрыв, при котором были ранены как минимум пятеро человек, сообщает местный телеканал Dawn.

Оперативно сработали пакистанские спасатели, которые доставили раненых в больницу. Сейчас на месте взрыва работают полицейские, район оцеплен, передает РИА Новости.

Пока причина взрыва не установлена, заявлений представители властей не делали. Известно лишь, что взрыв произошел спустя несколько дней после теракта в Пешаваре, где приведенное в действие террористом-смертником взрывное устройство унесло жизни более 80 человек, преимущественно сотрудников полиции.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в ходе расследования теракта в Пешаваре были задержаны 23 человека, в числе которых выходцы из зон на пакистано-афганской границе и полицейские.