СМИ: граждане Кипра выбирают президента

5 фев. 11:45

На Кипре проходят выборы президента – в стране сегодня открылись 1113 избирательных участков, еще 35 участков заработали в зарубежных представительствах страны.

Сегодня на Кипре проходят президентские выборы – 561 тысяча жителей выбирают своего кандидата на высокий пост на 1113 избирательных участках, сообщает местный телеканал Sigma.

Голосование проходит активно, несмотря на плохую погоду и трудности с заменой сотрудников избирательных комиссий, болеющих коронавирусом: на своевременности открытия избирательных участков в стране это не сказалось, сообщил руководитель избирательной комиссии Костас Костантину, передает РИА Новости.

Президент Кипра сегодня будет выбран из 14 кандидатов сроком на пять лет в том случае, если за него проголосует более 50% избирателей. В противном случае в стране будет проведен второй тур, в котором за должность президента поборются лишь два кандидата, набравших максимальное число голосов.

Действующий президент Кипра Никос Анастасиадис, возглавляющий островное государство с 2013 года, в выборах не участвует.

Напомним, "Вестник Кавказа" ранее писал о том, что власти Кипра на фоне санкций ЕС начали изымать паспорта российских олигархов, находящихся под санкциями, также Кипр конфисковал российские вклады на сумму 105 млн евро. Также Кипр поднял для россиян визовый сбор – с 1 декабря для взрослых заявителей он составляет 80 евро, а для детей с 6 до 12 лет - 40 евро.